3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
У Мінску для школьнікаў і навучэнцаў каледжаў прадугледжаны бясплатны праезд круглы год
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Бясплатны праезд для школьнікаў сталіцы - круглы год, у тым ліку і летам. Ільгота распаўсюджваецца на наземны грамадскі транспарт у межах горада, а таксама на метро.
Вучням пры сабе неабходна мець дакумент, які пацвярджае навучанне ва ўстанове адукацыі. Таксама права на бясплатны праезд маюць навучэнцы 1-га, 2-га, а з 2025 года яшчэ і 3-га курса каледжаў сталіцы і Мінскага раёна. Аднак толькі з 1 верасня і да 30 чэрвеня.
У Мінскай вобласці бясплатны праезд для школьнікаў дзейнічае толькі ў перыяд вучобы - з 1 верасня да 30 чэрвеня.