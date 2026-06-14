Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

У Мінску для школьнікаў і навучэнцаў каледжаў прадугледжаны бясплатны праезд круглы год

Бясплатны праезд для школьнікаў сталіцы - круглы год, у тым ліку і летам. Ільгота распаўсюджваецца на наземны грамадскі транспарт у межах горада, а таксама на метро.

Вучням пры сабе неабходна мець дакумент, які пацвярджае навучанне ва ўстанове адукацыі. Таксама права на бясплатны праезд маюць навучэнцы 1-га, 2-га, а з 2025 года яшчэ і 3-га курса каледжаў сталіцы і Мінскага раёна. Аднак толькі з 1 верасня і да 30 чэрвеня.

У Мінскай вобласці бясплатны праезд для школьнікаў дзейнічае толькі ў перыяд вучобы - з 1 верасня да 30 чэрвеня.

Разделы:

НавіныМінская вобласцьМінск