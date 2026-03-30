1 красавіка NASA рыхтуецца адправіць першую групу астранаўтаў на Месяц
Аўтар:Рэдакцыя news.by
НАСА пачало зваротны адлік да першага за 53 гады палёту людзей да Месяца. "Артэміда-2" гатовая да запуску праз некалькі месяцаў няўдач. Спецыялісты амерыканскага касмічнага агенцтва спадзяюцца, што змаглі ліквідаваць працёкі.
Амерыканцы збіраюцца стварыць інфраструктуру для рэгулярных палётаў, а таксама больш дэталёва вывучыць спадарожнік Зямлі. Ракета на стартавай пляцоўцы ў чаканні запуску, які павінен адбыцца 1 красавіка. На борце 4 астранаўты. Ім трэба будзе не проста абляцець Месяц, але і праверыць, ці гатова чалавецтва да наступнага этапу касмічнай экспансіі.