12 жніўня ў Арменіі стартуюць ваенныя вучэнні "Арол-партнёр - 2025"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
12 жніўня ў Арменіі пачынаюцца сумесныя з ЗША ваенныя вучэнні "Арол-партнёр - 2025". У іх задзейнічаюць вайскоўцаў міратворчай брыгады УС краіны, а таксама байцоў сухапутных войскаў ЗША ў Еўропе і Афрыцы і Нацгвардыю штата Канзас.
Заяўленая мэта - падрыхтоўка да міжнародных аперацый і міратворчых місій і абмен вопытам. Вучэнні пройдуць да 20 жніўня. Арменія і ЗША ўжо праводзілі такія манеўры ў 2023 і 2024 гадах. У Расіі тады выказвалі меркаванне, што іх правядзенне не спрыяе ўмацаванню атмасферы ўзаемнага даверу ў рэгіёне.