3.72 BYN
2.86 BYN
3.39 BYN
17 лютага Расія, ЗША і Украіна правядуць у Жэневе новы раўнд перамоў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
17 лютага ў Жэневе адбудзецца новы раўнд перамоў па ўкраінскім урэгуляванні. Кансультацыі пройдуць у трохбаковым фармаце: расійскую дэлегацыю ўзначаліць памочнік прэзідэнта Уладзімір Мядзінскі, ЗША прадставяць спецпасланнік амерыканскага лідара Стывен Уіткаф і прадпрымальнік Джарэд Кушнер. З боку Кіева будзе сакратар СНБА Рустэм Умераў і кіраўнік офіса Зяленскага Кірыла Буданаў.
Як заявілі напярэдадні сустрэчы ў Крамлі, перамовы будуць ахопліваць шырэйшае кола тэм, чым папярэднія раўнды ў Абу-Дабі.
Паводле слоў Дзмітрыя Пяскова, дэлегацыі абмяркуюць, у прыватнасці, самае складанае пытанне - тэрытарыяльнае. Таксама бакі разгледзяць механізмы маніторынгу рэжыму спынення агню і далейшы абмен палоннымі.