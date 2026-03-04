Аракчы і Трамп выключылі магчымасць перамір'я паміж Іранам і ЗША

На Блізкім Усходзе не спыняюцца ўзаемныя атакі. Ізраіль, крамя ўдараў па Тэгеране, атакаваў таксама аб'екты "Хезбалы" ў Бейруце: у цэнтры ліванскай сталіцы прагрымеў выбух выключнай моцы.

Іран, у сваю чаргу, прадоўжыў наносіць праціўніку ўдары з максімальнай інтэнсіўнасцю. Вядома аб масіраваных абстрэлах Тэль-Авіва і аб шэрагу пападанняў у раёне аэрапорта імя Бен-Гурыёна.

СПА не спраўляецца з ракетамі, нацэленымі на амерыканскія аб'екты ў краінах Персідскага заліва. У Кувейце дагарае база Пентагона, магутныя выбухі прагрымелі ў Дубаі, у небе над Абу-Дабі былі знішчаны некалькі іранскіх ракет.

Пры гэтым абодва бакі канфлікту настойваюць на сваім жаданні ісці да канца. Аб гэтым заявіў кіраўнік іранскага МЗС Аракчы. Па яго словах, Тэгеран зараз не адпусціць агрэсара з мірам.

Амерыканскія СМІ паведамляюць, што першыя чатыры дні вайны каштавалі Злучаным Штатам 11 млрд долараў. На гэты момант у амерыканцаў быццам бы зменшыліся запасы ракет Tomahawk і THAAD.

У гэтай сувязі Белы дом мае намер запрасіць у Кангрэса дадатковыя асігнаванні на вядзенне вайны. У Пентагоне раней паведамілі, што аперацыя прадоўжыцца каля 100 дзён.