Авіякампаніі Еўропы рыхтуюцца да поўнай адсутнасці паліва найбліжэйшым часам

Аэрапорты Еўропы заклікалі авіякампаніі рыхтавацца да поўнай адсутнасці паліва найбліжэйшым часам. Толькі за панядзелак па ўсім свеце адмянілі каля 7 тысяч рэйсаў - гэта прыкладна 7 % ад агульнай колькасці запланаваных вылетаў.

Збоі звязаныя з рэзкім падаражэннем авіяцыйнага паліва на фоне канфлікту на Блізкім Усходзе. За апошні год кошт газы вырас больш як у 2 разы - з 742 да 1 700 долараў за тону. Дадатковы націск на галіну аказвае сама спецыфіка вытворчасці: авіягаза патрабуе больш складанай перапрацоўкі нафты, таму любыя абмежаванні паставак сыравіны хутчэй адбіваюцца на авіярынку.

На гэтым фоне кампаніі ўжо папярэджваюць аб рызыках дэфіцыту паліва, а цэны на білеты выраслі на 15-20 %.

