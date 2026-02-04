3.73 BYN
2.88 BYN
3.40 BYN
"Бакі блізкія да ўрэгулявання" - Трамп аб перамовах у Абу-Дабі
У Абу-Дабі завяршыўся другі раўнд перамоў Расіі, ЗША і Украіны. Вынікі ўжо пракаменціраваў Трамп. Ён сцвярджае, што бакі вельмі блізкія да ўрэгулявання канфлікту ва Украіне.
Амерыканскі спецпасланнік назваў перамовы дэталёвымі і прадукцыйнымі. Расійскі спецпрадстаўнік заявіў, што ёсць прагрэс і "пазітыўны рух наперад", хаця яму спрабуюць перашкодзіць "распальвальнікі вайны з Еўропы і Брытаніі".
Як стала вядома, Расія і ЗША дамовіліся аднавіць дыялог паміж ваеннымі ведамствамі дзвюх краін на высокім узроўні.
Таксама Масква і Вашынгтон пагадзіліся выконваць умовы Дагавора аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў яшчэ як мінімум паўгода.
Падчас кансультацый дэлегацыі Масквы і Кіева дамовіліся абмяняць 314 ваеннапалонных, а ў найбліжэйшыя тыдні чакаецца новы этап прасоўвання перамоў. Абмен ужо адбыўся. Расія вярнула з падкантрольнай Кіеву тэрыторыі 157 расійскіх вайскоўцаў, таксама былі перададзены 157 ваеннапалонных Узброеных сіл Украіны.
Даты новых сустрэч па Украіне будуць узгоднены пазней. Падчас перамоў абмяркоўваюцца эканамічныя аспекты, тэрытарыяльнае пытанне, механізм спынення агню. Чакаецца, што Аб'яднаныя Арабскія Эміраты па выніках перамоў апублікуюць камюніке.