Рыжанкоў: Беларусь і Шры-Ланка могуць вывесці адносіны на новы ўзровень
Беларусь і Шры-Ланка могуць вывесці адносіны на новы ўзровень. Пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Максім Рыжанкоў на сустрэчы з міністрам замежных спраў, працаўладкавання за мяжой і турызму Шры-Ланкі.
Максім Рыжанкоў запэўніў калегу ў гатоўнасці Беларусі садзейнічаць сацыяльна-эканамічнаму развіццю Шры-Ланкі як пасродкам нарошчвання паставак угнаенняў і тэхнікі, так і ў рамках падрыхтоўкі кадраў.
Міністр таксама адзначыў найважнейшы кірунак супрацоўніцтва - турызм, які атрымаў асаблівы імпульс з адкрыццём у мінулым годзе прамых авіязносін паміж Беларуссю і Шры-Ланкой.
Сёння ланкійскі бок аб'явіў, што беларускім турыстам будуць бясплатна выдавацца візы з 25 мая. Удзельнікі сустрэчы дамовіліся аб актывізацыі двухбаковых палітычных кантактаў, а таксама аб падрыхтоўцы да правядзення да канца года пасяджэння сумеснай беларуска-ланкійскай камісіі па гандлёвым і эканамічным супрацоўніцтве.