3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Белы дом: Трамп незадаволены сітуацыяй вакол Украіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вашынгтон незадаволены развіццём падзей вакол Украіны. Па словах прэс-сакратара Белага дома, ЗША дапускаюць, што Масква і Кіеў на дадзеным этапе не гатовы пакласці канец канфлікту. Паведамляецца, што Трамп збіраецца пазней зрабіць дадатковыя заявы па Украіне.
Сітуацыю абмяркуюць 29 жніўня і на экстранным пасяджэнні Савета Бяспекі ААН. Таксама ўкраінская дэлегацыя мае намер наведаць Вашынгтон для абмеркаванняў гарантый бяспекі.
Трамп незадаволены і Зяленскім, і Еўропай і знаходзіць іх патрабаванні па ўрэгуляванні канфлікту нерэалістычнымі. Такой інфармацыяй ад неназваных чыноўнікаў падзяліўся часопіс "Атлантык". Падкрэсліваецца: на думку прэзідэнта ЗША, Кіеву трэба змірыцца са стратай часткі тэрыторый для спынення канфлікту.
Фота ТАСС