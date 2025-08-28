Белы дом: Трамп незадаволены сітуацыяй вакол Украіны

Сітуацыю абмяркуюць 29 жніўня і на экстранным пасяджэнні Савета Бяспекі ААН. Таксама ўкраінская дэлегацыя мае намер наведаць Вашынгтон для абмеркаванняў гарантый бяспекі.

Трамп незадаволены і Зяленскім, і Еўропай і знаходзіць іх патрабаванні па ўрэгуляванні канфлікту нерэалістычнымі. Такой інфармацыяй ад неназваных чыноўнікаў падзяліўся часопіс "Атлантык". Падкрэсліваецца: на думку прэзідэнта ЗША, Кіеву трэба змірыцца са стратай часткі тэрыторый для спынення канфлікту.