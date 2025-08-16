3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Беспарадкі ў Сербіі - Вучыча спрабуюць адхіліць ад улады
У буйных гарадах Сербіі мінулай ноччу працягнулі палаць беспарадкі.
Антыўрадавыя актывісты разграмілі будынак пракуратуры ў горадзе Валева: паліцэйскія спрабавалі абараніць дзяржустанову ад вандалаў, але тыя прарваліся, прымяняючы піратэхніку. Пацярпелі дзясяткі паліцэйскіх, паведамляецца пра шматлікія затрыманні.
Сутыкненні з паліцыяй ахапілі таксама Бялград, Нові-Сад і іншыя населеныя пункты.
На днях прэзідэнт краіны Аляксандр Вучыч абвясціў, што не плануе змяняць канстытуцыю і гатовы пакінуць пасаду пасля заканчэння сваёй другой кадэнцыі, гэта значыць, у 2027 годзе. Аднак удзельнікаў беспарадкаў гэта не спыніла: яны дабіваюцца неадкладнай адстаўкі.
Раней, каменціруючы беспарадкі, кіраўнік венгерскага МЗС Сіярта заявіў: менавіта Еўрасаюз фінансуе антыўрадавыя пратэсты і спрабуе зрынуць законную ўладу ў Сербіі. Прычым у небяспецы знаходзяцца таксама Венгрыя і Славакія.
Фота РІА Навіны