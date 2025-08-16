Bild: Трамп адмовіўся ад агульнай сустрэчы з еўрапейскімі лідарамі

Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп адмовіўся ад агульнай сустрэчы з еўрапейскімі лідарамі і спачатку прыме Зяленскага сам-насам. Гэта сцвярджае Bild са спасылкай на крыніцы. Адзначаецца, што толькі пасля перамоў тэт-а-тэт да іх далучацца прадстаўнікі ЕС і НАТА. Вялікая дэлегацыя першых асоб Еўропы мае намер дэсантавацца ў Вашынгтон ужо заўтра. Размова ідзе пра прэзідэнта Францыі Макрона, прэм'ера Брытаніі Стармера і нямецкага канцлера Мерца. Апошні заявіў, што даў парады Зяленскаму, як паводзіць сябе ў Белым доме. У пуле дарадцаў таксама генсакратар НАТА Рутэ, лідар Фінляндыі Стуб, а таксама старшыня Еўракамісіі Урсула фон дэр Ляен. Тым часам спецпрадстаўнік Белага дома Стыў Уіткаф у інтэрв'ю Сі-эн-эн распавёў, што падчас перамоў на Алясцы Масква і Вашынгтон дамовіліся аб гарантыях бяспекі для Украіны, "якія змяняюць правіла гульні".

Таксама Уіткаф заявіў, што пытанне тэрыторый будзе абмяркоўвацца з Зяленскім 18 жніўня. Пры гэтым Кіеў ужо адпрэчыў мірныя ўмовы, якія ўзгаднілі лідары Расіі і ЗША. Аб гэтым стала вядома па выніках прэс-канферэнцыі Зяленскага ў Бруселі. Ён прыехаў туды, каб узгадніць адзіную з Еўропай лінію паводзін напярэдадні сустрэчы з Трампам у Вашынгтоне. У справу ўмяшалася і старшыня Еўракамісіі Урсула фон дэр Ляен. Яна заявіла, што Еўропа патрабуе гарантый бяспекі не толькі для Украіны, але і для сябе.