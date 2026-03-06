3.74 BYN
Блізкаўсходні канфлікт набірае абароты - ЗША і Іран гатовы ваяваць да пераможнага канца
Інтэнсіўнасць абмену ўдарамі паміж удзельнікамі амерыкана-ізраільскай кааліцыі і Іранам не змяншаецца. Усю ноч Тэгеран абстрэльваў ракетамі тэрыторыю Ізраіля. Сістэмы СПА з адбіццём атак спраўляліся, але персам удалося паразіць нафтаперагонны завод у Хайфе, дзе пачаўся пажар.
Атакаваны былі таксама цэлі на тэрыторыі манархій Заліва. У Дубаі ад выбуху загінуў адзін чалавек, гарыць небаскроб у Кувейце, пацярпеў шэраг нафтаздабыўных і нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў.
У сваю чаргу, сур'ёзныя страты ад атак мінулай ночы панёс і сам Іран. Пашкоджаны адзін з водаапрасняльных заводаў. Тэгеран гаворыць аб знішчэнні аб'екта жыццезабеспячэння. Пашкоджаны ўдарамі кааліцыі НПЗ у прыгарадзе Тэгерана, палаючая нафта запоўніла ліўневыя сцёкі, і зараз у іранскай сталіцы гараць цэлыя вуліцы. Вядома таксама аб нанясенні чарговага ўдару па школе. Пасля забойства 170 навучэнцаў і работнікаў жаночай вучэбнай установы ў персідскім Мінабе, якое ўчынілі амерыканцы, гэта другое ваеннае злачынства такога роду.
Тым часам у Злучаныя Штаты дастаўляюць целы загінуўшых у Заліве амерыканцаў. Афіцыйна прызнаны шасцёра загінуўшых, але іх, верагодна, значна больш. Афіцыйны Тэгеран аб'явіў нават, што іранцам удалося ўзяць у палон некалькіх амерыканскіх вайскоўцаў. Ідзе жорсткая вайна, і ні адзін з бакоў ісці на перамовы пакуль не хоча - і Трамп, і Іран гавораць аб жаданні весці барацьбу да пераможнага канца. Ад удараў Ізраіля сур'ёзныя страты нясе Ліван, тут загінулі каля 300 чалавек.