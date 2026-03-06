Блізкаўсходні канфлікт набірае абароты - ЗША і Іран гатовы ваяваць да пераможнага канца

Інтэнсіўнасць абмену ўдарамі паміж удзельнікамі амерыкана-ізраільскай кааліцыі і Іранам не змяншаецца. Усю ноч Тэгеран абстрэльваў ракетамі тэрыторыю Ізраіля. Сістэмы СПА з адбіццём атак спраўляліся, але персам удалося паразіць нафтаперагонны завод у Хайфе, дзе пачаўся пажар.

Атакаваны былі таксама цэлі на тэрыторыі манархій Заліва. У Дубаі ад выбуху загінуў адзін чалавек, гарыць небаскроб у Кувейце, пацярпеў шэраг нафтаздабыўных і нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў.

У сваю чаргу, сур'ёзныя страты ад атак мінулай ночы панёс і сам Іран. Пашкоджаны адзін з водаапрасняльных заводаў. Тэгеран гаворыць аб знішчэнні аб'екта жыццезабеспячэння. Пашкоджаны ўдарамі кааліцыі НПЗ у прыгарадзе Тэгерана, палаючая нафта запоўніла ліўневыя сцёкі, і зараз у іранскай сталіцы гараць цэлыя вуліцы. Вядома таксама аб нанясенні чарговага ўдару па школе. Пасля забойства 170 навучэнцаў і работнікаў жаночай вучэбнай установы ў персідскім Мінабе, якое ўчынілі амерыканцы, гэта другое ваеннае злачынства такога роду.