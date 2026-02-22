3.73 BYN
Браціслава адказала Кіеву люстрана
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Адказ на правакацыі. Славакія спыніла аварыйныя пастаўкі электрычнасці ва Украіну пасля таго, як Кіеў спыніў транзіт расійскай нафты па трубаправодзе "Дружба". Раней транспартоўку дызельнага паліва ва Украіну прыпыніла Венгрыя, якой, як і Славакіі, Кіеў перакрыў пастаўкі расійскай сыравіны.
У справу ўмяшаўся Брусель. Афіцыйны прадстаўнік Еўракамісіі заявіла, што ўкраінскі бок збіраецца адрамантаваць трубаправод. Хоць раней Будапешт неаднаразова паведамляў: тэхнічны стан аб'екта дазваляе аднавіць транзіт. А рашэнне Кіева аб спыненні паставак кіраўнік МЗС Венгрыі называе палітычным шантажом.