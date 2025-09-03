3.70 BYN
CNN: парад у Пекіне аб'яднаў самых уплывовых лідараў свету
Навіна аб парадзе ў Пекіне не сыходзіць з першых палос сусветных выданняў. Прэса аднадушна адзначае, што парад стаў дэманстрацыяй росту сусветнага ўплыву Кітая і Глабальнага Поўдня ў цэлым.
Al Jazeera звяртае ўвагу, што Кітай паказаў самую сучасную зброю, а супрацоўнікі BBC удакладняюць, што на грандыёзным парадзе салдаты маршыравалі з ідэальнай сінхроннасцю.
Ваенны парад у Пекіне - гэта папярэджанне Вашынгтону, паведамляе Wall Street Journal у загалоўку. Аўтары матэрыялу ўдакладняюць, што кітайскі флот стаў самым буйным у свеце па колькасці караблёў.
Мерапрыемства стала кульмінацыяй тыдня бурнай дыпламатыі, піша брытанскае выданне Financial Times.
А СNN падкрэслівае, што з'яўленне лідараў Расіі, КНР і КНДР у Пекіне стала магутнай візуальнай праявай адзінства ў барацьбе з Захадам: "3 верасня Сі Цзіньпін наладзіў грандыёзнае шоу дэманстрацыі ваеннай моцы Кітая, аб'яднаўшы вакол свайго разумення новага сусветнага парадку самых уплывовых аўтарытарных лідараў свету. Гэта адбываецца ў той жа час, як прэзідэнт ЗША Дональд Трамп вядзе глабальную гандлёвую вайну і перабудоўвае амерыканскія альянсы".