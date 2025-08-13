Да сустрэчы Пуціна і Трампа на Алясцы застаўся адзін дзень. Што пішуць сусветныя СМІ?

The New York Times піша, што еўрапейскі палітычны клас больш за ўсё асцерагаецца ператварэння Аляскі ў новую Ялту - у тым сэнсе, што там дамовяцца аб доўгатэрміновых прынцыпах планетарнай палітыкі і механізмах глабальнага кіравання. Калі гэта адбудзецца, то Еўропа і тым больш Украіна рызыкуюць апынуцца на абочыне. Між тым Трамп выступіў са сваім прагнозам адносна магчымых вынікаў і ходу пятнічнай сустрэчы: ён чакае ад Пуціна згоды на хутчэйшае спыненне канфлікту

"Так, наступствы будуць, калі ён не пагодзіцца. Будуць санкцыі, пошліны. Рана гаварыць. Гэта будуць вельмі сур'ёзныя наступствы. У пятніцу я сустрэнуся з прэзідэнтам Пуціным, а затым патэлефаную еўрапейскім лідарам і прэзідэнту Зяленскаму. Вельмі вялікая імавернасць, што ў нас будзе неўзабаве другая сустрэча, якая стане яшчэ больш прадуктыўнай, чым першая, таму што, па-першае, я даведаюся, дзе мы знаходзімся і што робім!"

Амерыканскія СМІ паведамляюць, Белы дом ужо падшуквае месца для трохбаковай сустрэчы Пуціна, Трампа і Зяленскага, якая можа адбыцца ў канцы наступнага тыдня. Яе могуць правесці альбо ў Еўропе, альбо на Блізкім Усходзе. СМІ таксама пішуць, што Трамп падрыхтаваў для хуткай сустрэчы з Пуціным шмат "пернікаў". У прыватнасці, Расіі збіраюцца прапанаваць супрацоўніцтва ў Арктыцы, сумесную распрацоўку рэдказямельных элементаў і паступовую адмену ўсіх санкцый.