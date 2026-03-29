Дагестан і Чачня змагаюцца з паводкамі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Магутны цыклон з боку Каспійскага мора выклікаў маштабную паводку ў Дагестане.
Раскосмас публікуе спадарожнікавую здымку цыклона. Аб'ём ападкаў пабіў шматгадовыя рэкорды, без электрычнасці заставаліся больш за 500 тыс. абанентаў, эвакуіраваны больш за 3 тыс. жыхароў.
Паводле звестак МНС, вада ўсё яшчэ застаецца на тэрыторыі сотняў жылых дамоў. Найбольш крытычная сітуацыя захоўваецца ў Махачкале, Хасавюрце і раёне.
Закранула стыхія і Чачню. Эвакуіравалі больш за тысячу чалавек, падтоплена звыш 1800 дамоў і прыдваравых тэрыторый. Фіксуюцца перабоі з электразабеспячэннем, дэфармацыі мастоў, апоўзні і каменяпады.