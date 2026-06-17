3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
Дэлегацыі Ірана і ЗША адмянілі паездку ў Швейцарыю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Як амерыканская, так і іранская дэлегацыі адмянілі сваю паездку ў Швейцарыю, дзе павінны былі 19 чэрвеня адбыцца перамовы.
Тэгеран заяўляе, што Ізраіль парушыў умовы падпісанага ЗША і Іранам пагаднення: ЦАХАЛ працягвае наносіць удары па поўдні Лівана, прымяняючы, у тым ліку забаронены міжнароднымі канвенцыямі белы фосфар. Ізраіль адмаўляецца пакідаць акупіраваныя тэрыторыі.
Цэнтральнае камандаванне УС ЗША паведамляе, што блакада з іранскіх партоў цалкам знятая. Афіцыйны Тэгеран аб'явіў, што адмаўляецца на перыяд перамоў з Вашынгтонам ад спагнання любых збораў з танкераў, якія праходзяць. Даныя геалакацыі пацвярджаюць, што караблі пачалі праходзіць Армузскім пралівам, а інтэнсіўнасць патоку хутка расце.