Дэлегацыя Украіны адправілася ў Жэневу для перамоў з РФ і ЗША
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Украінская дэлегацыя на чале з Кірылам Буданавым адправілася ў Жэневу (Швейцарыя), дзе пройдуць трохбаковыя перамовы з Расіяй і ЗША. Трохбаковыя перамовы пройдуць 17-18 лютага ў Жэневе. Асноўнымі тэмамі сустрэчы павінны стаць механізмы маніторынгу рэжыму спынення агню і далейшы абмен палоннымі. Паводле інфармацыі агенцтва, бакі захоўваюць стрыманы аптымізм наконт магчымасці хуткага дасягнення ўсёабдымнага мірнага пагаднення. У Жэневе на перамовах па ўрэгуляванні канфлікту ва Украіне будзе ўзнята пытанне энергетычнага перамір'я. Як раней паведаміў прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дзмітрый Пяскоў, кіраўніком расійскай дэлегацыі на перамовах у Жэневе будзе памочнік прэзідэнта Расіі Уладзімір Мядзінскі.