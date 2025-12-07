3.78 BYN
Дроны ў Літве запускалі мясцовыя жыхары
Аўтар:Рэдакцыя news.by
З-за нібыта беларускіх дронаў Вільнюс перыядычна зачыняў сталічны аэрапорт і раздзімаў міф аб "пагрозе" з боку нашай краіны. І вось зараз сенсацыйная навіна з Літвы: як паведамляюць мясцовыя СМІ, затрыманы два мясцовых жыхары, якія запускалі дроны побач з паветранай гаванню. І аэрапорт у абодвух выпадках спыняў працу.
Мужчыны распавялі адну і тую ж гісторыю - яны проста вырашылі праверыць свае новенькія беспілотнікі. Служба грамадскай бяспекі толькі развяла рукамі: маўляў, літоўцы да гэтага часу не разумеюць ні рызык, ні законаў. А вось кіраўніцтва Вільнюса пакуль чакана маўчыць.