Дроны ў Літве запускалі мясцовыя жыхары

З-за нібыта беларускіх дронаў Вільнюс перыядычна зачыняў сталічны аэрапорт і раздзімаў міф аб "пагрозе" з боку нашай краіны. І вось зараз сенсацыйная навіна з Літвы: як паведамляюць мясцовыя СМІ, затрыманы два мясцовых жыхары, якія запускалі дроны побач з паветранай гаванню. І аэрапорт у абодвух выпадках спыняў працу.

Мужчыны распавялі адну і тую ж гісторыю - яны проста вырашылі праверыць свае новенькія беспілотнікі. Служба грамадскай бяспекі толькі развяла рукамі: маўляў, літоўцы да гэтага часу не разумеюць ні рызык, ні законаў. А вось кіраўніцтва Вільнюса пакуль чакана маўчыць.

