3.74 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
Дзярждоўг Германіі дасягнуў рэкорду
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дзяржаўны доўг Германіі дасягнуў рэкорду і працягвае расці.
Паводле даных афіцыйнай статыстыкі, за апошнія 4 гады яго аб'ём павялічыўся амаль на пятую частку, што з'яўляецца самым высокім паказчыкам за ўсю гісторыю краіны. У трэцім квартале 2025-га дзярждоўг наблізіўся да 3 трлн еўра. За 10 гадоў федэральныя выдаткі выраслі амаль на 70 %, а паступленні ад падаткаў - усяго на 40 %.
Сярод жыхароў Германіі расце ўзровень песімізму адносна будучыні краіны. Паводле даных сацапытанняў, кожны трэці немец асцерагаецца, што ўзровень жыцця знізіцца ў найбліжэйшыя 5 гадоў. 68 % апытаных лічаць, што ўрад праводзіць недастаткова рэформ.