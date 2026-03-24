Еўракамісія перанесла публікацыю законапраекта аб забароне расійскай нафты
Канфлікт на Блізкім Усходзе пахаваў планы Бруселя па забароне расійскай нафты. Як паведамляюць СМІ, Еўрапейская камісія адклала публікацыю законапраекта аб поўнай забароне імпарту расійскага чорнага золата, які раней планавалася прадставіць 15 красавіка.
Адзначаецца, што ініцыятыва не скасавана, аднак тэрміны зрушаны з-за бягучай геапалітычнай сітуацыі, уключаючы рэзкія ваганні на сусветным рынку на фоне канфлікту вакол Ірана.
Дакумент прадугледжвае замацаванне поўнай адмовы ад расійскай нафты не пазней за канец 2027 года. Брусель імкнецца юрыдычна зафіксаваць гэты курс, каб забарона захоўвалася нават у выпадку магчымага змякчэння санкцый.
Ініцыятыва таксама застаецца палітычна адчувальнай, улічваючы пазіцыю Венгрыі, якая выступае супраць такіх абмежаванняў.