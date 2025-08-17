3.72 BYN
Еўрапейскія лідары і Зяленскі накіроўваюцца ў Вашынгтон
Белы дом у чаканні вялікай дэлегацыі. 18 жніўня на сустрэчу з Трампам, як чакаецца, прыбудзе Зяленскі. Пачатак запланаваны на 20:15 па мінскім часе.
Як удакладняе Bloomberg, Зяленскі, адпраўляючыся ў Вашынгтон, сутыкнуўся з дылемай: рызыкнуць выклікаць гнеў амерыканскага лідара або прыняць хуткую мірную здзелку. Паводле даных агенцтва, зараз мэты Зяленскага на сустрэчы ў Белым доме такія: даведацца больш пра патрабаванні Расіі, пазначыць тэрміны трохбаковай сустрэчы, а таксама падштурхнуць Вашынгтон да санкцый супраць Масквы.
Пры гэтым пазіцыя на перамовах ускладняецца рознагалоссямі паміж ЗША, Кіевам і іншымі саюзнікамі. Зяленскага хоць і будзе суправаджаць група еўрапейскіх лідараў, тут - сумненні, што яны змогуць паўплываць на Трампа.
З песімізмам глядзяць на маючую адбыцца сустрэчу і іншыя СМІ. Адразу некалькі выданняў заяўляюць, што Еўропа баіцца адпускаць Зяленскага аднаго ў Вашынгтон. Прадстаўнікі ЕС асцерагаюцца яго згоды на мірны план, які прапаноўвае Уладзімір Пуцін. Зрэшты, Трамп у сацыяльных сетках ужо намякнуў, як мага хутка скончыць канфлікт - як мінімум пагадзіцца на прызнанне Крыма расійскім і забыць пра членства Кіева ў НАТА.