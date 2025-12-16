3.68 BYN
Еўропа прапанавала свой план гарантый бяспекі для Кіева з шасці пунктаў
Еўропе варта "прышпіліць рамяні" перад цяжкім тыднем перамоў па ўрэгуляванні канфлікту ва Украіне, заявіў венгерскі прэм'ер. Па словах Віктара Орбана, сітуацыя яшчэ ніколі не была настолькі блізкая да вырашэння.
15 снежня завяршыліся двухдзённыя перамовы паміж прадстаўнікамі ЗША, ЕС, НАТА і Украіны. Паводле інфармацыі СМІ, Еўропа прапанавала свой план гарантый бяспекі для Кіева з шасці пунктаў.
Сярод іх - пастаянная ваенная падтрымка Украіны і захаванне за ёй права на армію колькасцю 800 тыс., фарміраванне і размяшчэнне ў краіне шматнацыянальных сіл так званай "кааліцыі жадаючых", падтрымка ўступлення Кіева ў ЕС, а таксама гарантыі бяспекі па прыкладзе 5-га артыкула Статуту НАТА.
Як заявіў брытанскі прэм'ер, "кааліцыя жадаючых" ужо завяршыла падрыхтоўку да размяшчэння войскаў ва Украіне.
Пры гэтым прэм'ер польскага рэжыму ад гэтай авантуры рэзка адмовіўся. Паводле інфармацыі Axios, у найбліжэйшыя выхадныя ў Маямі пройдуць новыя перамовы рабочых груп ЗША і Украіны. На тыдні таксама чакаюцца кансультацыі Вашынгтона з Масквой.