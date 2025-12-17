3.68 BYN
ЕС і ЗША ўзгаднілі план па гарантыях бяспекі для Украіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На перамовах у Берліне Еўрасаюз і ЗША узгаднілі два дакументы па гарантыях бяспекі для Украіны, паведамляе The New York Times.
Як паведамляе газета, Злучаныя Штаты не будуць удзельнічаць у разгортванні войскаў ва Украіне. Замест гэтага Вашынгтон плануе выкарыстоўваць службы разведкі для маніторынгу выканання рэжыму перамір'я.
Паводле інфармацыі выдання, у дакументах першачарговай умовай з'яўляецца скарачэнне колькасці ўкраінскіх Узброеных сіл да 800 тыс. чалавек на мірны час, а таксама ўзмацненне ўкраінскай арміі пры падтрымцы ЕС і ЗША. Асобна ўказваецца, што кантынгент войскаў еўрапейскіх краін, разгорнутых ва Украіне ў рамках гэтага плана, будзе размешчаны на захадзе краіны, удалечыні ад мяжы з Расіяй.