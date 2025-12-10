Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

ЕС накіраваў Трампу прапанову аб тэрытарыяльных уступках Украіны

Еўрасаюз накіраваў ЗША прапанову аб тэрытарыяльных уступках, на якія гатова Украіна. Пра гэта заявіў нямецкі канцлер.

Зроблена гэта было пасля тэлефоннай гутаркі Трампа з еўратройкай - лідарамі Германіі, Францыі і Вялікабрытаніі. Паводле словаў амерыканскага прэзідэнта, размова вялася ў жорсткай манеры.

Далейшыя перамовы з прадстаўнікамі ЗША запланаваны на гэтыя выхадныя, а сустрэча па Украіне можа адбыцца ў пачатку наступнага тыдня, анансаваў Мерц.

Разделы:

У свецеЕўропаЗША