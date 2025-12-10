3.75 BYN
ЕС накіраваў Трампу прапанову аб тэрытарыяльных уступках Украіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Еўрасаюз накіраваў ЗША прапанову аб тэрытарыяльных уступках, на якія гатова Украіна. Пра гэта заявіў нямецкі канцлер.
Зроблена гэта было пасля тэлефоннай гутаркі Трампа з еўратройкай - лідарамі Германіі, Францыі і Вялікабрытаніі. Паводле словаў амерыканскага прэзідэнта, размова вялася ў жорсткай манеры.
Далейшыя перамовы з прадстаўнікамі ЗША запланаваны на гэтыя выхадныя, а сустрэча па Украіне можа адбыцца ў пачатку наступнага тыдня, анансаваў Мерц.