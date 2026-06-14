Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБліжні Ўсход

ЕС пераплаціў за энерганосьбіты 41 млрд еўра з-за канфлікту на Блізкім Усходзе

Еўрасаюз пераплаціў за энерганосьбіты 41 млрд еўра. Прычынай гэтаму стаў канфлікт на Блізкім Усходзе. Асноўны ўдар ад рэзкага скачку цэн прынялі на сябе найбуйнейшыя эканомікі аб'яднання з магутным прамысловым сектарам.

Узначальвае спіс пацярпелых Германія, якой давялося дадаткова выдаткаваць больш за 8,5 млрд еўра. На 2-м месцы апынулася Італія, замыкае тройку лідараў Францыя. Гэтыя краіны больш за астатніх залежаць ад імпарту нафты і газу.

Разделы:

У свецеЕўропа