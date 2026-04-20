3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
ЕС прыняў рашэнне аб аднаўленні 20-га пакета санкцый супраць Расіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рашэнне аб аднаўленні сцвярджэння 20-га пакета санкцый супраць Расіі ўжо прынята. Аб гэтым заявіла кіраўнік еўрадыпламатыі Кая Калас па выніках сустрэчы кіраўнікоў МЗС Еўрасаюза ў Люксембургу.
Краіны ЕС таксама не спыняюць пастаўкі зброі Украіне: Бельгія вырашыла вылучыць 100 млн еўра на закуп зброі для УСУ ў ЗША.
Але Кіеву мала: пастаянны прадстаўнік Украіны пры ААН Андрэй Мельнік запатрабаваў ад еўрасаюзнікаў прыняць рашэнне аб павелічэнні аб'ёмаў ваеннай дапамогі Кіеву да 1 % ад іх ВУП. Гэта, паволе яго слоў, было б "гістарычным крокам".