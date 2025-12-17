3.68 BYN
Фермеры на трактары паспрабавалі прарвацца ў Еўраквартал у Бруселі
Фермеры на трактары ўчынілі спробу пратараніць паліцэйскія загароды па дарозе ў Еўраквартал Бруселя, дзе праходзіць саміт ЕС, піша ТАСС.
Спроба не ўвянчалася поспехам, трактар змог толькі крыху зрушыць блокі з калючым дротам, выстаўленыя паліцыяй.
Вартавыя парадку з паліцэйскага ачаплення адышлі за барыкаду і ў адказ распылілі слёзатачывы газ і аблілі машыну з вадамёта.
У сваю чаргу ў бельгійскіх сацсетках з'явілася інфармацыя аб іншых нядоўгачасовых сутыкненнях паліцыі з пратэстуючымі вакол Еўраквартала, гэта былі невялікія інцыдэнты.
Еўрапейскія фермеры прыгналі на вуліцы, якія вядуць у Еўраквартал, тысячы трактароў у знак пратэсту супраць паніжэння ў ЕС выдаткаў на сельскую гаспадарку і супраць пагаднення аб свабодным гандлі з Лацінскай Амерыкай.
Большасцьлюдзей, якія пратэстуюць, паводзяць сябе неагрэсіўна.