Фермеры на трактары паспрабавалі прарвацца ў Еўраквартал у Бруселі

Фермеры на трактары ўчынілі спробу пратараніць паліцэйскія загароды па дарозе ў Еўраквартал Бруселя, дзе праходзіць саміт ЕС, піша ТАСС.

Спроба не ўвянчалася поспехам, трактар змог толькі крыху зрушыць блокі з калючым дротам, выстаўленыя паліцыяй.

Вартавыя парадку з паліцэйскага ачаплення адышлі за барыкаду і ў адказ распылілі слёзатачывы газ і аблілі машыну з вадамёта.

У сваю чаргу ў бельгійскіх сацсетках з'явілася інфармацыя аб іншых нядоўгачасовых сутыкненнях паліцыі з пратэстуючымі вакол Еўраквартала, гэта былі невялікія інцыдэнты.

Еўрапейскія фермеры прыгналі на вуліцы, якія вядуць у Еўраквартал, тысячы трактароў у знак пратэсту супраць паніжэння ў ЕС выдаткаў на сельскую гаспадарку і супраць пагаднення аб свабодным гандлі з Лацінскай Амерыкай.

Большасцьлюдзей, якія пратэстуюць, паводзяць сябе неагрэсіўна.

