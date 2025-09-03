3.70 BYN
Фіца раскрытыкаваў ЕС за ігнараванне ўрачыстасцяў у Кітаі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ігнараванне Еўрапейскім саюзам урачыстасцяў з нагоды гадавіны заканчэння Другой сусветнай вайны з'яўляецца вялікай памылкай. Прэм'ер-міністр Славакіі раскрытыкаваў еўрапейскіх палітыкаў за іх адсутнасць на мерапрыемствах у Кітаі.
Роберт Фіца падкрэсліў: "Калі яны думалі, што такім чынам змогуць дасягнуць ізаляцыі кітайскіх урачыстасцяў з нагоды перамогі ў Другой сусветнай вайне, то яны вельмі памыляліся. Калі хтосьці і знаходзіўся сёння ў ізаляцыі, то гэта ЕС".
Славацкі прэм'ер адзначыў, што яму як кіраўніку суверэннай дзяржавы ніхто не будзе загадваваць, куды ён можа або не можа ездзіць.