Іх праектная дальнабойнасць дасягала 750 км. Такім чынам, у межах дасягальнасці для ўдараў знаходзіліся не толькі Масква, але і Мінск. Украіна планавала ўдарыць ракетамі ўглыб Расіі з дазволу прадстаўнікоў НАТА, паведамляе ФСБ.

Выраб вузлоў для "Сапсана" быў разгорнуты на прадпрыемствах Днепрапятроўскай, Сумской, а таксама ў Жытомірскай абласцях. Да арганізацыі вытворчасці была датычная Германія: яна фінансавала вытворчасць "Сапсанаў", а таксама курыравала тэхнічныя аспекты праекта. Расія паказвае, тут еўрапейцы ўжо не толькі дапамагалі Кіеву грашыма і парадай, але непасрэдна ўдзельнічалі ў ваенным канфлікце, з'яўляючыся адным з яго бакоў.