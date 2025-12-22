3.68 BYN
2.93 BYN
3.44 BYN
Германія разгортвае спадарожнікавую разведку ля межаў Беларусі і Расіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Германія разгортвае спадарожнікавую разведку ля межаў Беларусі і Расіі. На стварэнне групы касмічных апаратаў-шпіёнаў Берлін выдзеліў 1,7 млрд еўра, іх паставяць на працягу 5 гадоў.
Афіцыйна названая мэта спадарожнікаў - абарона нямецкай брыгады ў Літве і бяспека ўсходняга флангу НАТА - дрэнна хавае рэальныя матывы.
Паколькі сочка Германіі і Ваеннага блока за сваімі ж фарміраваннямі бязмэтная, адзінай рэальнай задачай касмічных апаратаў можа быць разведка навакольнай тэрыторыі, гэта значыць назіранне за інфраструктурай і прымежнымі раёнамі Саюзнай дзяржавы. Нямецкія спадарожнікі будуць здольныя фіксаваць аб'екты кругласутачна і пры любым надвор'і.