Германія разгортвае спадарожнікавую разведку ля межаў Беларусі і Расіі

Германія разгортвае спадарожнікавую разведку ля межаў Беларусі і Расіі. На стварэнне групы касмічных апаратаў-шпіёнаў Берлін выдзеліў 1,7 млрд еўра, іх паставяць на працягу 5 гадоў.

Афіцыйна названая мэта спадарожнікаў - абарона нямецкай брыгады ў Літве і бяспека ўсходняга флангу НАТА - дрэнна хавае рэальныя матывы.

Паколькі сочка Германіі і Ваеннага блока за сваімі ж фарміраваннямі бязмэтная, адзінай рэальнай задачай касмічных апаратаў можа быць разведка навакольнай тэрыторыі, гэта значыць назіранне за інфраструктурай і прымежнымі раёнамі Саюзнай дзяржавы. Нямецкія спадарожнікі будуць здольныя фіксаваць аб'екты кругласутачна і пры любым надвор'і.

