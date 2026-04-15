Гучны скандал у амерыканскай бальніцы: у Кентукі неплацежаздольных пацыентаў выкінулі на вуліцу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У ЗША скандал разгарэўся ў Кентукі. Тут адна з бальніц выставіла за парог некалькіх пацыентаў, у якіх не аказалася грошай на аплату ўрачэбных паслуг. Няшчасныя ў літаральным сэнсе валяліся на тратуары перад уваходам у бальніцу.
Гісторыя незвычайная нават для Злучаных Штатаў: медпаслугі тут вельмі дарагія, але звычайна гэта пагражае хвораму непасільнымі даўгамі, якія здольныя чалавека спустошыць. Папросту выкінуць хворага на вуліцу - гэта неяк залішне нават для карысталюбных амерыканскіх бальнічных адміністратараў.
Улады расследуюць гэтую гісторыю і, магчыма, вінаватыя адправяцца на некалькі гадоў у турму - успамінаць клятву Гіпакрата.