Гучны скандал у амерыканскай бальніцы: у Кентукі неплацежаздольных пацыентаў выкінулі на вуліцу

У ЗША скандал разгарэўся ў Кентукі. Тут адна з бальніц выставіла за парог некалькіх пацыентаў, у якіх не аказалася грошай на аплату ўрачэбных паслуг. Няшчасныя ў літаральным сэнсе валяліся на тратуары перад уваходам у бальніцу.