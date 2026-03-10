3.73 BYN
Іран абвясціў пра пачатак атак на тэхналагічную інфраструктуру праціўнікаў
Градус напружанасці на Блізкім Усходзе не спадае. Іран правёў чарговую хвалю атак па тэрыторыі Ізраіля і ваенных аб'ектах ЗША - абвешчана пра пачатак атак на тэхналагічную інфраструктуру праціўнікаў у рэгіёне.
Нанесены ўдары па ваеннай базе ЗША Харыр у Іракскім Курдыстане. Таксама прылёт зафіксаваны ў Тэль-Авіве і Хайфе. Пад іранскім агнём апынуліся і аб'екты ў Бахрэйне, Саудаўскай Аравіі, ААЭ і Кувейце.
Тым часам Ізраіль ізноў атакуе Тэгеран. Моцныя ўдары трапілі і на Тэбрыз - у асноўным пад атаку трапілі аб'екты сілавых ведамстваў.
У сваю чаргу ЗША заявілі пра знішчэнне некалькіх іранскіх ваенных караблёў, уключаючы 16 мінных загараджальнікаў зблізку Армузскага праліва. Раней Трамп прыгразіў, што Штаты будуць знішчаць усе судны, якія спрабуюць мініраваць гэты праліў.