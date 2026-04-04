Іран адхіліў прапанову ЗША аб перамір'і на 48 гадзін
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Іран адхіліў прапанову ЗША аб 48-гадзінным перамір'і, якую высунуў Вашынгтон. Тэгеран адказаў ударамі на Блізкім Усходзе, паведаміла агенцтва Fars. Інфармацыю пацвярджае і амерыканская Wall Street Journal. Газета піша: бягучы раўнд намаганняў краін рэгіёна на чале з Пакістанам па дасягненні спынення агню зайшоў у тупік.
У Тэгеране заявілі, што не плануюць сустракацца з амерыканскімі афіцыйнымі асобамі ў Ісламабадзе найбліжэйшымі днямі, і падкрэслілі, што патрабаванні ЗША з'яўляюцца непрымальнымі. Разам з тым пасярэднікі заявілі выданню, што Турцыя і Егіпет усё яшчэ спрабуюць знайсці рашэнне праблемы і новае месца для сустрэчы, якім маглі б стаць Доха або Стамбул.