Іран адмовіўся ад вывазу ўрану за межы краіны
Тэгеран выступае супраць вывазу ўзбагачанага ўрану за межы краіны, аднак гатовы развесці ядзерны матэрыял да ніжэйшых узроўняў пад кантролем МАГАТЭ. Пра гэта паведаміў тэлеканал "Аль-Джазіра" са спасылкай на іранскага чыноўніка.
Паводле слоў крыніцы, ЗША ў сваёй прапанове аб мірнай здзелцы запатрабавалі перадачы ўрану, узбагачанага да 60 %, а таксама ўвядзення 20-гадовага мараторыя на яго вытворчасць. Іран адхіліў гэта патрабаванне.
Між тым Трамп выступіў са сцвярджэннем, што толькі ў ЗША і Кітая ёсць тэхналогіі для таго, каб дабрацца да пахаванага пад зямлёй іранскага ўрану. Па словах гаспадара Белага дома, іранскія ядзерныя аб'екты пацярпелі настолькі, што ў Тэгерана не знойдзецца належнага абсталявання, каб яго перамясціць.
Амерыканскі лідар 12 мая сустрэнецца са сваёй камандай па нацбяспецы, каб абмеркаваць сітуацыю ў Іране і магчымае аднаўленне ўдараў па іранскай тэрыторыі, паведамляюць СМІ.