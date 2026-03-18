Іран атакаваў найбуйнейшы комплекс па вытворчасці СПГ у Катары
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Абмен ударамі не спыняецца на Блізкім Усходзе. Як паведамляе армія Ізраіля, упершыню з пачатку ваеннай аперацыі атакаваныя больш як 200 цэляў на поўначы Ірана, уключаючы ракетныя аб'екты і сродкі СПА.
У сваю чаргу, Тэгеран атакуе нафтаперапрацоўчы комплекс краін Блізкага Усходу. Пад удары трапіў найбуйнейшы комплекс па вытворчасці СПГ у Катары, там пачаўся моцны пажар. Таксама спынены працы на найбуйнейшым комплексе па перапрацоўцы прыроднага газу ў Абу-Дабі.
Раней у КСІР заяўлялі, што атакі на энергааб'екты сталі вымушаным адказам на ўдары па іранскіх нафтавых аб'ектах.