Іран папярэдзіў ЗША, што ў выпадку нападу на краіну Тэгеран нанясе ўдар у адказ

У выпадку нападу ЗША на Іран Тэгеран будзе разглядаць Ізраіль і амерыканскія ваенныя базы як "законныя мэты" і нанясе па іх удары ў адказ.



Пра гэта заявіў старшыня парламента Ірана. Згодна з паведамленнямі мясцовых СМІ, Ізраіль знаходзіцца ў стане павышанай гатоўнасці да магчымасці любога ўмяшання ЗША ў Іран для падтрымкі мітынгоўцаў.



Масавыя акцыі пратэсту ў краіне перацякаюць у пагромы. Актывісты кідаюць камяні ў сілавікоў, падпальваюць барыкады і машыны. Паводле даных CNN, колькасць загінуўшых узрасла да 78, больш як 2 600 чалавек арыштавана. Напярэдадні Дональд Трамп на фоне пратэстаў заявіў, што гатовы аказаць садзейнічанне іранскаму народу.