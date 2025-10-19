3.73 BYN
Ізраіль аднавіў выкананне рэжыму спынення агню ў сектары Газа
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ізраіль аднавіў выкананне рэжыму спынення агню ў Газе. Пасля серыі ўдараў па сектары Газа, нанесеных у адказ на дзеянні рухі ХАМАС, якія былі расцэнены як парушэнне дамоўленасцяў, Ізраіль аднавіў рэжым перамір'я, паведамілі ў ЦАХАЛ.
За мінулыя суткі армія Ізраіля атакавала дзясяткі цэляў па ўсім сектары Газа, выкарыстала больш як 120 баепрыпасаў. Загінулі больш як 40 палесцінцаў. ХАМАС сваё дачыненне да атак у Рафаху і гібелі двух ізраільскіх вайскоўцаў адмаўляе.
Згодна з паведамленнямі СМІ, 20 кастрычніка павінен быць адноўлены гуманітарны доступ у Газу, які напярэдадні спыніў Тэль-Авіў.