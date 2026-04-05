Ізраіль атакаваў найбуйнейшы нафтахімічны завод у Іране
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ізраіль атакаваў найбуйнейшы нафтахімічны завод у Іране. Пра гэта заявіў міністр абароны краіны.
Кац падкрэсліў, што гэта ключавая мэта, на якую прыпадае каля паловы ўсёй вытворчасці нафтахімічнай прадукцыі ў краіне.
МАГАТЭ, у сваю чаргу, пацвярджае нядаўнія трапленні ў выніку ваенных удараў каля АЭС "Бушэр" у Іране на аснове свайго аналізу, але сам аб'ект не пашкоджаны, заяўляе агенцтва.
Нагадаем, раней Reuters паведаміла, што Пакістан перадаў ЗША і Ірану двухэтапны план спынення агню, які можа ўступіць у сілу ў найбліжэйшы час.