3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Кантраст адносін Трампа: сварка з Зяленскім і цёплая размова з Пуціным
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У СМІ таксама адзначаюць ашаламляльныя адрозненні паміж сустрэчамі Трампа з Пуціным і Зяленскім.
Тэлеканал NBC адзначыў, што цёплае прывітанне амерыканскага прэзідэнта ў адрас расійскага калегі рэзка кантраставала з напружанай сваркай у Авальным кабінеце Белага дома напрыканцы лютага. Розніца занадта прыкметная: узаемапаважлівая і дабразычлівая размова супраць разлютаванай спрэчкі, дзе Трамп быў вымушаны літаральна паставіць на месца свайго візаві.
Жэсты і паставы ўдзельнікаў абедзвюх сустрэч гавораць самі за сябе. Зараз у заходніх СМІ адкрыта дыскусія, наколькі гэтая розніца адлюстроўвае адрозненне ў падыходах амерыканскага лідара да Пуціна і Зяленскага.