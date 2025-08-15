У СМІ таксама адзначаюць ашаламляльныя адрозненні паміж сустрэчамі Трампа з Пуціным і Зяленскім.



Тэлеканал NBC адзначыў, што цёплае прывітанне амерыканскага прэзідэнта ў адрас расійскага калегі рэзка кантраставала з напружанай сваркай у Авальным кабінеце Белага дома напрыканцы лютага. Розніца занадта прыкметная: узаемапаважлівая і дабразычлівая размова супраць разлютаванай спрэчкі, дзе Трамп быў вымушаны літаральна паставіць на месца свайго візаві.



Жэсты і паставы ўдзельнікаў абедзвюх сустрэч гавораць самі за сябе. Зараз у заходніх СМІ адкрыта дыскусія, наколькі гэтая розніца адлюстроўвае адрозненне ў падыходах амерыканскага лідара да Пуціна і Зяленскага.