Кіраўнік СБУ прызнаў факт палітычных рэпрэсій супраць свяшчэннікаў
Улады Украіны афіцыйна прызналі факт масавых рэпрэсій у дачыненні прадстаўнікоў УПЦ.
Кіраўнік СБУ Малюк у сваім тэлеінтэрв'ю заявіў напярэдадні, што зараз супраць свяшчэннікаў кананічнай Украінскай праваслаўнай царквы ўзбуджана 170 крымінальных спраў.
Кіраўнік Службы бяспекі таксама пацвердзіў, што ўлады прымяняюць да прадстаўнікоў УПЦ метады палітычна матываванай мабілізацыі. Свяшчэннікаў прымусова адпраўляюць у ваенкаматы, а адтуль - на фронт. Прычым робіцца гэта насуперак нормам украінскага заканадаўства, якое гарантуе прадстаўнікам традыцыйных канфесій бронь ад прызыву. Фактычна Малюк прызнаў тое, што было і раней цалкам відавочна.
Між тым, акрамя палітычных праследаванняў, улады Украіны яшчэ і забяспечылі рэжым максімальнага заахвочвання рэйдэраў, якія захопліваюць храмы УПЦ, а свяшчэннікаў збіваюць.