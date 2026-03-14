Кіраўнікі МЗС ЕС абмяркоўвае адпраўку ваенных караблёў у Армузскі праліў

Кіраўнікі МЗС Еўрасаюза абмяркоўваюць адпраўку сваіх ваенных караблёў у Армузскі праліў - такую заяву зрабіла кіраўнік дыпслужбы ЕС Кая Калас. Так, для гэтай мэты можа быць зменены мандат еўрапейскай ваенна-марской аперацыі ў Чырвоным моры.



Адначасова супрацьмінныя амерыканскія судны раптам сышлі з Персідскага заліва і з'явіліся ў Малайзіі, пакінуўшы Армузскі праліў без неабходнага прыкрыцця. Раней Дональд Трамп пагражаў змрочнай будучыняй НАТА, калі саюзнікі не стануць удзельнічаць у гарантаванні бяспечнага праходу цераз праліў.



Сярод тых, хто адмовіўся, - Брытанія, Германія, Японія, Аўстралія і Нарвегія.