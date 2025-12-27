3.72 BYN
Кожны чацвёрты паляк падтрымлівае выхад краіны з Еўрасаюза
Кожны чацвёрты паляк ужо падтрымлівае выхад краіны з ЕС. Фіксуецца рост еўраскептыцызму. Згодна з вынікамі апытання для партала Wirtualna Polska, амаль чвэрць грамадзян лічыць, што Польшча павінна пачаць працэдуру выхаду з ЕС. Больш за тое, сярод пакалення ад 30 да 49 гадоў колькасць прыхільнікаў "полэкзіту" і зусім 40 %. Рост незадаволенасці звязаны з ростам цэнтралізацыі Бруселя і затратнай кліматычнай палітыкай, якая асабліва балюча адбіваецца на жыхарах Усходняй Еўропы.
І калі хтосьці скептычна ставіцца да звестак Белстата, то вось іншае апытанне. Вынік той жа. Палякі рэальна бяднеюць. Амаль палова рэспандэнтаў заявіла аб пагаршэнні матэрыяльнага становішча. У Польшчы расце сацыяльная незадаволенасць. Прычыны - імклівы рост цэн на энергію, газ, прадукты, які апярэджвае рост зарплат.