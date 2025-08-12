Глядзець анлайнПраграма ТБ
Крушэнне цягніка з небяспечным грузам адбылося ў ЗША

У Тэхасе цягнік сышоў з рэек. Інцыдэнт адбыўся на чыгуначным мосце. Перакулілася 35 вагонаў.

Як паведамляюць СМІ, сярод іх ёсць цыстэрны з таксічнымі матэрыяламі. Аб іх уцечцы не паведамляецца. На месцы НЗ працуюць аварыйныя брыгады.

З прычыны крушэння цягніка адбылося ўзгаранне расліннасці. Пажарныя ліквідуюць агонь.

Улады Тэхаса заявілі, што сітуацыя знаходзіцца пад кантролем, аднак патрабуе павышанай увагі.