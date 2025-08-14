Лаўроў прыбыў на Аляску для ўдзелу ў перамовах

Як паведамілі ў Крамлі, падпісанне якіх-небудзь дакументаў на сустрэчы лідараў не плануецца. Аднак чаканні ад перамоў высокія. У Белым доме лічаць, што вынікі перамоў здольныя паўплываць не толькі на развіццё канфлікту, але і на пазіцыі Трампа ўнутры ЗША. Партал Axios вылучае тры верагодныя зыходы перамоў: першы - мяркуе перамір'е і адкрыццё шляху да доўгатэрміновага міру. Другі - адмова Пуціна ад спынення агню з наступным эканамічным націскам на Расію з боку ЗША. У якасці трэцяга варыянту разглядаецца частковая згода з магчымасцю аднаўлення дыялогу пазней на вызначаных умовах.

Між тым на Аляску працягваюць прыбываць удзельнікі расійскай дэлегацыі. Міністр замежных спраў Лаўроў прайшоў у гасцініцу, дзе яго размясцілі, у світары з надпісам "СССР". Мяркуючы па ўсім, настрой у расійскага боку напярэдадні перамоў сапраўды баявы.