Лаўроў прыбыў на Аляску для ўдзелу ў перамовах
Увага ўсяго свету прыкавана да Аляскі. 15 жніўня ў Анкарыджы пройдзе сустрэча лідараў Расіі і ЗША. Перамовы прызначаны на 11 гадзін па мясцовым часе, гэта 22 гадзіны па Мінску.
Спачатку Пуцін і Трамп правядуць сустрэчу тэт-а-тэт, пасля чаго перамовы працягнуцца з удзелам дэлегацый за рабочым сняданкам. Вынікі сустрэчы прадставяць лідары Расіі і ЗША пасля завяршэння перамоў на сумеснай прэс-канферэнцыі.
Як паведамілі ў Крамлі, падпісанне якіх-небудзь дакументаў на сустрэчы лідараў не плануецца. Аднак чаканні ад перамоў высокія. У Белым доме лічаць, што вынікі перамоў здольныя паўплываць не толькі на развіццё канфлікту, але і на пазіцыі Трампа ўнутры ЗША. Партал Axios вылучае тры верагодныя зыходы перамоў: першы - мяркуе перамір'е і адкрыццё шляху да доўгатэрміновага міру. Другі - адмова Пуціна ад спынення агню з наступным эканамічным націскам на Расію з боку ЗША. У якасці трэцяга варыянту разглядаецца частковая згода з магчымасцю аднаўлення дыялогу пазней на вызначаных умовах.
Між тым на Аляску працягваюць прыбываць удзельнікі расійскай дэлегацыі. Міністр замежных спраў Лаўроў прайшоў у гасцініцу, дзе яго размясцілі, у світары з надпісам "СССР". Мяркуючы па ўсім, настрой у расійскага боку напярэдадні перамоў сапраўды баявы.