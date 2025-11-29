3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Лабавое сутыкненне аўтобусаў у Індыі забрала жыцці 11 чалавек
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Смяротнае ДТЗ у Індыі. На поўдні краіны адбылося лабавое сутыкненне двух пасажырскіх аўтобусаў. Удар быў такой сілы, што ў аднаго транспартнага сродку цалкам адарвала пярэднюю частку.
11 чалавек, уключаючы дзіця, загінулі, 60 атрымалі раненні. На месцы трагедыі ідзе выратавальная аперацыя. Пачата расследаванне.
СМІ адзначаюць, што за апошні тыдзень гэта ўжо другое буйное ДТЗ у Тамілнадзе з удзелам пасажырскіх аўтобусаў.