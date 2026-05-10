Латвія можа забараніць усе аўтобусныя рэйсы ў Беларусь і Расію
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рыга свядома ідзе на разбурэнне бізнесу і ізаляцыю рэгіёна, ігнаруючы інтарэсы ўласных грамадзян. Міністэрства зноcін прасоўвае чарговую забарону, якая павінна поўнасцю ліквідаваць рэгулярныя і транзітныя аўтобусныя рэйсы ў Беларусь і Расію.
Чыноўнікі апраўдваюць гэта нацыянальнай бяспекай і бояззю вярбоўкі латвійцаў, фактычна пазбаўляючы людзей магчымасці бачыцца з блізкімі.
Больш за тое, за такую палітыку прыйдзецца расплачвацца радавым падаткаплацельшчыкам. Дзяржава будзе вымушана выплачваць мільённыя кампенсацыі перавозчыкам за прастой тэхнікі і ануляваныя ліцэнзіі.