Латвія можа забараніць усе аўтобусныя рэйсы ў Беларусь і Расію

Рыга свядома ідзе на разбурэнне бізнесу і ізаляцыю рэгіёна, ігнаруючы інтарэсы ўласных грамадзян. Міністэрства зноcін прасоўвае чарговую забарону, якая павінна поўнасцю ліквідаваць рэгулярныя і транзітныя аўтобусныя рэйсы ў Беларусь і Расію.

Чыноўнікі апраўдваюць гэта нацыянальнай бяспекай і бояззю вярбоўкі латвійцаў, фактычна пазбаўляючы людзей магчымасці бачыцца з блізкімі.

Больш за тое, за такую палітыку прыйдзецца расплачвацца радавым падаткаплацельшчыкам. Дзяржава будзе вымушана выплачваць мільённыя кампенсацыі перавозчыкам за прастой тэхнікі і ануляваныя ліцэнзіі.

