Лідар малдаўскай апазіцыі заклікаў пачаць кампанію агульнанацыянальнага супраціўлення

У Кішынёве працягваюцца пратэсты супраць палітычных праследаванняў мясцовай апазіцыі. Ля следчага ізалятара, дзе знаходзіцца кіраўнік Гагаузіі Яўгенія Гуцул, праходзіць мітынг.

Пакуль паміж бакамі вядуцца перамовы, але адзін з лідараў малдаўскай апазіцыі Ілан Шор заклікаў усіх праціўнікаў Санду пачаць кампанію агульнанацыянальнага супраціўлення.

Нагадаем, Яўгенія Гуцул была днямі прыгаворана да 7 гадоў зняволення. Ёй інкрымінуюць узаемадзеянне з Расіяй і атрыманне фінансавання з Масквы.

Напярэдадні 28 верасня, калі ў Малдове пройдуць парламенцкія выбары, улады краіны праводзяць зачыстку. Па распараджэнні ЦВК з бюлетэняў нядаўна быў выкраслены прарасійскі блок "Перамога".