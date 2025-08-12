3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Лідар малдаўскай апазіцыі заклікаў пачаць кампанію агульнанацыянальнага супраціўлення
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Кішынёве працягваюцца пратэсты супраць палітычных праследаванняў мясцовай апазіцыі. Ля следчага ізалятара, дзе знаходзіцца кіраўнік Гагаузіі Яўгенія Гуцул, праходзіць мітынг.
Пакуль паміж бакамі вядуцца перамовы, але адзін з лідараў малдаўскай апазіцыі Ілан Шор заклікаў усіх праціўнікаў Санду пачаць кампанію агульнанацыянальнага супраціўлення.
Нагадаем, Яўгенія Гуцул была днямі прыгаворана да 7 гадоў зняволення. Ёй інкрымінуюць узаемадзеянне з Расіяй і атрыманне фінансавання з Масквы.
Напярэдадні 28 верасня, калі ў Малдове пройдуць парламенцкія выбары, улады краіны праводзяць зачыстку. Па распараджэнні ЦВК з бюлетэняў нядаўна быў выкраслены прарасійскі блок "Перамога".