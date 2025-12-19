3.66 BYN
Літва дапускае перамовы з Беларуссю на ўзроўні пасла па асаблівых даручэннях
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Літва разглядае магчымасць перамоў з Беларуссю на ўзроўні пасла па асаблівых даручэннях. Гэта заявіла, як паведамляе "Інтэрфакс", прэс-сакратар літоўскага МЗС. Так чыноўніца пракаменціравала словы Аляксандра Лукашэнкі аб тым, што Вільнюс пагадзіўся на перамовы на ўзроўні намеснікаў міністраў замежных спраў.
Па словах літоўскага боку, яны неаднаразова прапаноўвалі Беларусі кантакты для абмеркавання праблем на ўзроўні пасла па асаблівых даручэннях, адказнага за пагранічныя пытанні. Прапанова аб перамовах на гэтым узроўні па-ранейшаму актуальная, заявілі ў літоўскім ведамстве.