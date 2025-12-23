Глядзець анлайнПраграма ТБ
Літва і Польшча створаць адзіны палігон ля мяжы з Беларуссю

Польшча і Літва рыхтуюць стварэнне адзінага ваеннага плацдарма ля беларускай мяжы. Згодна з планам, спачатку Літва рэалізуе ўласны праект, пасля чаго пачнуцца перамовы з Польшчай аб будаўніцтве палігона зблізку Сувалкскага калідора на польскай тэрыторыі.

Адзначым, жыхары прымежных раёнаў Літвы выступаюць супраць гэтых планаў, асцерагаючыся ператварэння рэгіёна ў чарговы аб'ект НАТА. Нягледзячы на незадаволенасць мясцовых, улады працягваюць прасоўваць так званую ідэю супрацоўніцтва і бяспекі.

